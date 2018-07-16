Погода
$ 68.15 - 68.31
€ 79.55 - 80.12

Казахстанцы купаются в лужах на надувных баллонах

152  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казнете распространяются видеоролики, как жители казахстанского Павлодара используют "во благо" последствия ливня, который прошел в этом городе 15 июля.

Один из горожан плавает по огромной луже на проезжей части на надувной черепахе. Другой и вовсе - во дворе многоэтажного дома практикует технику плавания в ластах.

Конечно, "весело", но хочется пожелать павлодарцам более качественно проводить летний отдых. Например, на берегу нашего Иссык-Куля. Немного далековато - около 4 часов на самолете, но, зато, не в лужах, и ласты дадут больший эффект.

URL: https://www.vb.kg/372168
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Иссык-Куль, Лето
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  