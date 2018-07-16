Казахстанцы купаются в лужах на надувных баллонах

В Казнете распространяются видеоролики, как жители казахстанского Павлодара используют "во благо" последствия ливня, который прошел в этом городе 15 июля.

Один из горожан плавает по огромной луже на проезжей части на надувной черепахе. Другой и вовсе - во дворе многоэтажного дома практикует технику плавания в ластах.

Конечно, "весело", но хочется пожелать павлодарцам более качественно проводить летний отдых. Например, на берегу нашего Иссык-Куля. Немного далековато - около 4 часов на самолете, но, зато, не в лужах, и ласты дадут больший эффект.