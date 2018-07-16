В Кыргызстане идет снижение финансовой долларизации и рост ВВП

В Кыргызстане отмечается снижение уровня финансовой долларизации, позитивная динамика в банковском секторе и приемлемый уровень инфляции. Такое исследование опубликовало рейтинговое агентство RAEX-Europe.

Как отмечается, идет восстановление экономик крупнейших торговых партнеров из стран СНГ, выразившееся в росте денежных переводов и показателей внешней торговли, а также мягкая денежно-кредитная и фискальная политики способствовали росту ВВП.