"Гол в ворота судьбы!" как пропаганда здорового образа жизни

Очень правильно! Но что-то Бишкекский Управление образования пассивно в этом вопросе, школы сами по себе как будто
13 июля в средней школе №16 Свердловского района состоялся мини-футбольный матч среди подростков "Гол в ворота судьбы!".
Матч был проведен в рамках совместного плана по общественной безопасности Свердловского района.
Организаторы мероприятия - муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Свердловскому району, общественный фонд "Поколение ИНСАН", инспекция по делам детей, отдел поддержки семьи и детей района.
Главная цель мероприятия - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних через спорт и пропаганда здорового образа жизни.
"Привлекая молодежь к спорту, мы снижаем риск правонарушений среди несовершеннолетних, спорт является действенным инструментом для привития социальных и жизненных навыков", - говорится в сообщении организаторов.
Также в ходе мероприятия прошел матч по мини-футболу для детей группы риска и детей, находящихся в конфликте с законом, а также мастер-класс от футболисток сборной Кыргызстана по женскому футболу.
Всего в турнире участвовали 40 детей в составе 5 команд. По его итогам всем участникам вручены призы и розданы угощения.