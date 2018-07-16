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"Гол в ворота судьбы!" как пропаганда здорового образа жизни

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- Анжелика Касьяненко
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13 июля в средней школе №16 Свердловского района состоялся мини-футбольный матч среди подростков "Гол в ворота судьбы!".

Матч был проведен в рамках совместного плана по общественной безопасности Свердловского района.

Организаторы мероприятия - муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Свердловскому району, общественный фонд "Поколение ИНСАН", инспекция по делам детей, отдел поддержки семьи и детей района.

Главная цель мероприятия - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних через спорт и пропаганда здорового образа жизни.

"Привлекая молодежь к спорту, мы снижаем риск правонарушений среди несовершеннолетних, спорт является действенным инструментом для привития социальных и жизненных навыков", - говорится в сообщении организаторов.

Также в ходе мероприятия прошел матч по мини-футболу для детей группы риска и детей, находящихся в конфликте с законом, а также мастер-класс от футболисток сборной Кыргызстана по женскому футболу.

Всего в турнире участвовали 40 детей в составе 5 команд. По его итогам всем участникам вручены призы и розданы угощения.

URL: https://www.vb.kg/372171
Теги:
спорт, футбол, школа, Бишкек
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Комментарии
Очень
16.07.2018, 16:23

Очень правильно! Но что-то Бишкекский Управление образования пассивно в этом вопросе, школы сами по себе как будто

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