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Тьфу на Вас, власть, мэрия и ее структуры!

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- ВБ
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Спасите зеленные насаждения, газоны, расположенные по проспекту Чуй - южная сторона, от ул К. Акиева, прилегающая к Академии наук территория. Очень обидно, что посаженные нашими предками-горажанами огромные деревья, дубы, карагачи и другие, ели, сосны, кустарники - все сохнет и горит из-за разгильдяйства, безалаберности "Зеленстроя".

Наследство, которое нам бережно передали, не можем содержать у себя дома, а еще мировые игры-скачки проводить собрались.

Тьфу на Вас, власть, мэрия и ее структуры, которые только готовое ломать, пилить и крушить умеет.

А власти все кадры и мастеров по заграницам распустили, не удержали, и превратили нашу зеленную столицу в большой базар во главе с базаркомами, да и страна выглядит как Ошский рынок!

Парадный фасад в городском формате, а внутри грязь, вонь и толпы снующих, уставших люмпенов!".

Народную новость прислал Кадыр.

URL: https://www.vb.kg/372174
Теги:
Зеленстрой, мэрия, Бишкек
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Комментарии
зап/части для ТНВД -
18.07.2018, 14:57
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 17

Разогнать Горкенеш и набрать ПРОФИ из организаций города!

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мэсний
18.07.2018, 15:15

и это голос только одного горожанина..

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