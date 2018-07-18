Спасите зеленные насаждения, газоны, расположенные по проспекту Чуй - южная сторона, от ул К. Акиева, прилегающая к Академии наук территория. Очень обидно, что посаженные нашими предками-горажанами огромные деревья, дубы, карагачи и другие, ели, сосны, кустарники - все сохнет и горит из-за разгильдяйства, безалаберности "Зеленстроя".

Наследство, которое нам бережно передали, не можем содержать у себя дома, а еще мировые игры-скачки проводить собрались.

Тьфу на Вас, власть, мэрия и ее структуры, которые только готовое ломать, пилить и крушить умеет.

А власти все кадры и мастеров по заграницам распустили, не удержали, и превратили нашу зеленную столицу в большой базар во главе с базаркомами, да и страна выглядит как Ошский рынок!

Парадный фасад в городском формате, а внутри грязь, вонь и толпы снующих, уставших люмпенов!".

Народную новость прислал Кадыр.