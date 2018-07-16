MegaCom значительно ускорил сеть 4G

Компания MegaCom продолжает технические работы по расширению покрытия сети 4G на всей территории страны. Так, за счет установки новой базовой станции жители села Нижняя Серафимовка Чуйской области получили доступ к высоким скоростям мобильного интернета. А в городах Бишкек, Ош и в селе Военно-Антоновка Чуйской области благодаря оптимизации работы уже действующих базовых станций заметно увеличена емкость сети 4G.

Кроме этого, техническими специалистами компании модернизированы базовые станции стандартов 2G и 3G в городах Бишкек, Ош, Чолпон-Ата, в селах Башкы-Терек, Кара-Куль Джалал-Абадской области, Военно-Антоновка, Ак-Кудук и Хун-Чи Чуйской области. За счет проделанных работ не только значительно улучшено качество связи, но и уменьшено количество перегруженных базовых станций до минимума. Получить информацию о покрытии 2G, 3G, и скоростном 4G каждый абонент сможет благодаря Интерактивной карте покрытия сети в режиме онлайн.