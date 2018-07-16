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VB.KG приносит свои извинения Сагындык уулу Азамату

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Интернет-издание "Вечерний Бишкек" приносит свои извинения за техническую ошибку в материале "Мэр Ибраимов так и не пришел на "его" внеочередное заседание БГК".

В статье речь шла о начальнике Управления земельных ресурсов Урмате Мурзаканове, являющемся фигурантом уголовного дела.

Подчеркиваем, что начальник Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек Сагындык уулу Азамат к проводимым в отношении некоторых сотрудников муниципалитета задержаниям не имеет никакого отношения.

Еще раз приносим Сагындык уулу Азамату и его близким, которых могла затронуть эта новость, свои глубочайшие извинения.

URL: https://www.vb.kg/372176
Теги:
мэрия, уголовная ответственность, Бишкек, мэр
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