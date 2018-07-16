Сотрудники СКМ УВД Октябрьского района задержали подозреваемых в грабеже

В УВД Октябрьского района с заявлением обратился гражданин. В своем заявлении он просит принять меры в отношении трех неизвестных лиц в возрасте 20-25 лет, которые 22 июня текущего года примерно в 02:30, возле одного из столичных кафе расположенного в 6 микрорайоне применили физическую силу и открыто завладели сотовыми телефонами марки "Samsung J5" и "Nokia". Тем самым потерпевшему нанесен значительный материальный ущерб.

Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 167 "ГРАБЕЖ" УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Октябрьского района были задержаны подозреваемые лица в совершении данного преступления. Ими оказались: А.И.,1998 г.р., М.у.М.,1997 г.р., А.у.Б., 2000 г.р., и А.А., 2001 г.р.

При личном досмотре у подозреваемых были обнаружены следующие вещи: сотовые телефоны марки "MI", два телефона марки "Samsung J5", 2 барсетки черного цвета.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что подозреваемые лица причастны к другим преступлениям такие как: ( угон, кража, и грабеж).

В отношении 3-х подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а гражданин А.А., 2001 г.р., отпущен под домашний арест.

Ведется следствие.