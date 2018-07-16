Погода
$ 68.15 - 68.31
€ 79.55 - 80.12

Сотрудники СКМ УВД Октябрьского района задержали подозреваемых в грабеже

71  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В УВД Октябрьского района с заявлением обратился гражданин. В своем заявлении он просит принять меры в отношении трех неизвестных лиц в возрасте 20-25 лет, которые 22 июня текущего года примерно в 02:30, возле одного из столичных кафе расположенного в 6 микрорайоне применили физическую силу и открыто завладели сотовыми телефонами марки "Samsung J5" и "Nokia". Тем самым потерпевшему нанесен значительный материальный ущерб.

Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 167 "ГРАБЕЖ" УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Октябрьского района были задержаны подозреваемые лица в совершении данного преступления. Ими оказались: А.И.,1998 г.р., М.у.М.,1997 г.р., А.у.Б., 2000 г.р., и А.А., 2001 г.р.

При личном досмотре у подозреваемых были обнаружены следующие вещи: сотовые телефоны марки "MI", два телефона марки "Samsung J5", 2 барсетки черного цвета.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что подозреваемые лица причастны к другим преступлениям такие как: ( угон, кража, и грабеж).

В отношении 3-х подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а гражданин А.А., 2001 г.р., отпущен под домашний арест.

Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/372179
Теги:
грабеж, кража, ограбление, Октябрьский район, преступление, Патрульная милиция, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  