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С сегодняшнего дня отключат газ в пригороде Бишкека

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- ВБ
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ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 17 по 18 июля в с. Нижняя Ала-Арча пер. Заводской, ул. Коллекторная, пер. Советский, ул.Панфилова;

- с 18 по 19 июля в с. Маевка в районе ул. М.Гвардия, Тепличная, Скворцова, Восточная;

- с 18 по 19 июля в с. Орто-Сай в районе ул. Иманалиева, Ормокоева, Рысмендиева.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

URL: https://www.vb.kg/372181
Теги:
газ, отключение газа, Газпром Кыргызстан, Бишкек
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