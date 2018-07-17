С сегодняшнего дня отключат газ в пригороде Бишкека

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 17 по 18 июля в с. Нижняя Ала-Арча пер. Заводской, ул. Коллекторная, пер. Советский, ул.Панфилова;

- с 18 по 19 июля в с. Маевка в районе ул. М.Гвардия, Тепличная, Скворцова, Восточная;

- с 18 по 19 июля в с. Орто-Сай в районе ул. Иманалиева, Ормокоева, Рысмендиева.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.