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В Бишкеке задержана группа воров-гастролеров из Казахстана

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- ВБ
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Сотрудниками СКМ УВД Октябрьского района задержаны приезжие из соседних стран воры-гастролеры, которые подозреваются в серии краж на территории столицы.

В УВД Октябрьского района ранее обращался житель одного из микрорайонов столицы, который в своем заявлении указал, что 3 апреля текущего года в период с 11:00 часов до 19:00 часов неизвестные лица проникли в квартиру с целью кражи ценных вещей.

Также с аналогичным заявлением в мае месяце обратилась жительница столицы с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые проникли в квартиру и похитили денежные средства в сумме 50 тысяч сом.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района было возбуждено уголовное дело по статье 164 "кража" УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Октябрьского района установлены лица, промышлявшие квартирными кражами.

По подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержаны двое мужчин, которые являются гражданами Республики Казахстан: Г.В., 1983 г.р., и Ш.о.Р.,1979 г.р..

В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

В ходе обыска в съемной квартире у подозреваемых были изъяты следующие вещи: 5 сотовых телефонов, часы, электрошокер, перчатки, домофонные чипы, ключи разных видов. Также обнаружены весы для ювелирных изделий и денежные средства в долларах и сомах.

Все вышеуказанные лица на основании ст.94 УПК КР водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/372182
Теги:
ГУВД, Казахстан, кража, Бишкек, Кыргызстан
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