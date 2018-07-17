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Пропавший мальчик Миша, скорее всего, утонул… Но найти его тело не могут

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МЧС распространила информацию о том, что сегодня, 17 июля, в 09:15 спасатели возобновили поиски пропавшего четыре дня назад 6-летнего Миши.

- Задействованы 11 сотрудников МЧС. Дополнительная информация будет дана позже, - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве констатируют, что мальчик П.М. 2012 г.р. 13 июля утонул в Большом Чуйском канале.

Родственники Миши и неравнодушные граждане продолжают распространять информацию и приметы мальчика с просьбой помочь в поисках:

"Он был одет в футболку и джинсовые шорты, на голове кепка. Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просим сообщить по телефонам: (0555) 42-45-52, (0553) 42-45-52".

URL: https://www.vb.kg/372183
Теги:
дети, розыск, утопленник, Бишкек, МЧС
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