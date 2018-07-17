Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 18 июля с 9:00 до 17:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проводимыми ЗАО "Кайнар" строительно-монтажными работами по переносу водовода Д=300 мм по улице Каралаева в микрорайоне № 5 будет прекращена подача питьевой воды в жилой район ограниченный улицами: Койбагарова, Каралаева, Ахунбаева и Юнусалиева, в том числе: 4 мкр., жилые дома в 5 мкр. №№ 72, 70, 71, 79, 80, 81, 56 а, 68, 69, 72/1, 73, 82, 82, 59, 61, 1/1, 2/,1 3/1, 1, 8, 4/1, 4/2, 7, 16/1, 12, 16, школы-гимназии №№ 17 и 26, детские сады № 133 и 134.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.