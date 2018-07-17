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Уже 40 дней, как пропала без вести 15-летняя Диана...

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- ВБ
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УВД Первомайского района разыскивается без вести пропавшая Турдубаева Диана Асылбековна, 06.04.2003 года рождения. 8 июня текущего года примерно в 12:00 часов Диана вышла из магазина, расположенного в ж/м "Жениш", и не вернулась.

Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы темные длинные. Была одета: по сезону, белая футболка, синие джинсы, сланцы красного цвета.

Как пояснили "Вечерке" в УВД Первомайского района, рассматриваются все версии. При этом ранее подобных "исчезновений" с Дианой не происходило. Сегодня - уже 40 дней, как близкие не знают, где она и что с ней.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Турдубаевой Дианы, просим сообщить в УВД Первомайского района по телефонам: (0312) 56-82-60, (0550) 102-170, (0555) 66-56-53, (0550) 102-486, (0701) 411-979.

URL: https://www.vb.kg/372186
Теги:
ГУВД, УВД, несовершеннолетние, Первомайский район, розыск, Бишкек
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