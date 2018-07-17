Заявление, что система E-Gate в "Манасе" не работает, обман?

Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР подготовил ответ на публикацию на сайте VB.KG в рубрике "Народная новость" "Запущенная Исаковым "пограничная" система не работает". Департамент Погранслужбы утверждает, что информация не соответствует действительности.

"Система "Электронные ворота" (E-Gate) в международном аэропорту "Манас" функционирует. Гражданин, который на видео пытается пройти пограничный контроль через E-Gate, вводит в заблуждение общественность, так как использует не идентификационную карту - паспорт гражданина КР образца 2017 года (биометрический), а ID-card образца 2004 года.

При использовании биометрического паспорта необходимо определенное время для считывания информации с документа. А в данном видео система без считывания информации незамедлительно выдает результат "Пожалуйста, обратитесь к пограничнику", что говорит о том, что в аппарат был введен не биометрический паспорт, а ID-card образца 2004 года.

Системой "Электронные ворота" (E-Gate) на КПП "Манас-аэропорт" и "Ош-аэропорт" могут воспользоваться все граждане республики, прибывающие в страну и имеющие идентификационную карту - паспорт гражданина КР образца 2017 года (биометрический)", говорится в сообщении.