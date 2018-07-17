"КОК" представила отчет об охране окружающей среды и устойчивом развитии

"Кумтор Голд Компани" выпустила Годовой отчет об охране окружающей среды и устойчивом развитии за 2017 год. Задачей Отчета является информирование правительственных учреждений, неправительственного сектора и широкой общественности страны о состоянии природоохранной деятельности на руднике и о мероприятиях, осуществлённых Компанией в целях защиты окружающей среды.

Публикация Отчетов является добровольной инициативой Компании, направленной на дальнейшее расширение информационной открытости и поддержание конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Формат Отчета соответствует требованиям Глобальной инициативы в области отчетности, Отчетности в области устойчивого развития, а также Дополнения к Отчетности для горнодобывающего и металлургического сектора. При определении содержания, рамок и границ значимых аспектов, освещаемых в Отчете, мы исходили из круга тех вопросов, которые представляются наиболее значимыми как для Компании, так и для всех заинтересованных сторон. Данный Отчет прошёл проверку Глобальной инициативы в области отчетности и был признан соответствующим всем требованиям Глобальной инициативы.

Настоящий Отчет будет направлен государственным учреждениям, органам местного самоуправления, общественным организациям и библиотекам, расположенным в Кыргызской Республике.

Годовой отчет компании "Кумтор Голд Компани" об охране окружающей среды и устойчивом развитии за 2017 год доступен всем интересующимся на кыргызском, русском и английском языках.