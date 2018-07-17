Погода
$ 68.04 - 68.29
€ 79.42 - 80.30

Что сажают посаженные в колонии преступники?

191  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики состоялась коллегия по итогам 1-полугодия 2018 года. C докладами выступили руководители управлений и отделов ГСИН, ряда подразделений и учреждений.

В течение отчетного периода в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики по реформе судебной системы разработаны 18 проектов решений Правительства Кыргызской Республики, из которых 3 проекта приняты кабмином.

Остальные проекты нормативных правовых актов находятся на разных стадиях согласования. А также проведена правовая экспертиза (согласование) 120 проектов нормативных правовых актов (НПА), поступивших из различных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба ГСИН.

Также отмечается, что в настоящее время ведется сотрудничество с международными и неправительственными организациями на основании 15 Соглашений и Меморандумов, в рамках которых организован ряд рабочих и ознакомительных поездок, проведено 17 круглых столов, семинаров и тренингов по вопросам совершенствования и реформирования уголовно-исполнительной системы.

По оперативно-профилактической и режимной работе, благодаря своевременно принятым мерам, в учреждениях ГСИН за 1-полугодие 2018 года предотвращено 483 преступлений.

В рамках развития производства в учреждениях ГСИН в отчетном периоде произведено валовой продукции на сумму 9 млн 833 тыс. 583 сомов. Колониями-поселениями обработано и засеяно 123,5 га земельных угодий. Из них: собственные - 67 га, арендованные - 36,5 га. Посажены: картофель, морковь, свекла, томаты, капуста, ячмень, фасоль, лук, сафлор и люцерна.

В отчетном периоде общий доход ГП "Келечек" составил 34 млн 595 тыс. сомов. Расходы – 30 млн 856 тыс. сомов. Прибыль – 3 млн 739 тыс. сомов.

Согласно приказу ГСИН от 22.11.2017 года № 470 "Об организационно-штатных вопросах", оптимизированы ряд филиалов ГП "Келечек" путем преобразования в производственные участки. За счет оптимизации планируется экономия финансовых средств, около 3,2 млн сомов.

В целях повышение квалификации сотрудников УИС за отчетный период прошли курсы обучения 560 сотрудников, из них:

- 40 сотрудника – повышение квалификации в Учебном центре;

- 63 сотрудника – повышение квалификации на базе Академии МВД Кыргызской Республики;

- 167 сотрудников на различных семинарах, конференциях;

- 290 сотрудников прошли обучение в рамках судебной реформы.

По итогам коллегии приняты соответствующие меры для улучшения эффективности работы подразделений и ряда отделов.

URL: https://www.vb.kg/372194
Теги:
ГСИН, колонии, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  