Что сажают посаженные в колонии преступники?

В Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики состоялась коллегия по итогам 1-полугодия 2018 года. C докладами выступили руководители управлений и отделов ГСИН, ряда подразделений и учреждений.

В течение отчетного периода в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики по реформе судебной системы разработаны 18 проектов решений Правительства Кыргызской Республики, из которых 3 проекта приняты кабмином.

Остальные проекты нормативных правовых актов находятся на разных стадиях согласования. А также проведена правовая экспертиза (согласование) 120 проектов нормативных правовых актов (НПА), поступивших из различных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба ГСИН.

Также отмечается, что в настоящее время ведется сотрудничество с международными и неправительственными организациями на основании 15 Соглашений и Меморандумов, в рамках которых организован ряд рабочих и ознакомительных поездок, проведено 17 круглых столов, семинаров и тренингов по вопросам совершенствования и реформирования уголовно-исполнительной системы.

По оперативно-профилактической и режимной работе, благодаря своевременно принятым мерам, в учреждениях ГСИН за 1-полугодие 2018 года предотвращено 483 преступлений.

В рамках развития производства в учреждениях ГСИН в отчетном периоде произведено валовой продукции на сумму 9 млн 833 тыс. 583 сомов. Колониями-поселениями обработано и засеяно 123,5 га земельных угодий. Из них: собственные - 67 га, арендованные - 36,5 га. Посажены: картофель, морковь, свекла, томаты, капуста, ячмень, фасоль, лук, сафлор и люцерна.

В отчетном периоде общий доход ГП "Келечек" составил 34 млн 595 тыс. сомов. Расходы – 30 млн 856 тыс. сомов. Прибыль – 3 млн 739 тыс. сомов.

Согласно приказу ГСИН от 22.11.2017 года № 470 "Об организационно-штатных вопросах", оптимизированы ряд филиалов ГП "Келечек" путем преобразования в производственные участки. За счет оптимизации планируется экономия финансовых средств, около 3,2 млн сомов.

В целях повышение квалификации сотрудников УИС за отчетный период прошли курсы обучения 560 сотрудников, из них:

- 40 сотрудника – повышение квалификации в Учебном центре;

- 63 сотрудника – повышение квалификации на базе Академии МВД Кыргызской Республики;

- 167 сотрудников на различных семинарах, конференциях;

- 290 сотрудников прошли обучение в рамках судебной реформы.

По итогам коллегии приняты соответствующие меры для улучшения эффективности работы подразделений и ряда отделов.