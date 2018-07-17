На Иссык-Куле задержана преступная группа промышляющая в туристической зоне

Оперативники 3-го управления СКМ МВД обезвредили группу карманников, действовавшую в туристической зоне. Группа воров-карманников задержана в ходе специальной операции криминальной милиции. Карманные воры промышляли, разбившись на группы, на рынке и других общественных местах.

14 июля 2018 года в ОВД Иссык-Кульского района обратилась с заявлением гражданка Российской Федерации Ш.Е., проживающая в Кемеровской области.

В заявлении указывалось, что примерно в 14 часов дня, на территории рынка в с.Бостери неизвестные лица похитили из сумки кошелек с

деньгами. В кошельке находилось 75 000 рублей и 27 000 сомов. По данному факту ОВД Иссык-Кульского района возбудило уголовное дело по ст. 164 ч.2 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В результате принятых оперативных мер сотрудниками УБОП СКМ МВД и СКМ ГУВД г. Бишкек подозреваемые лица были установлены в кратчайший срок. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержана преступная группа, специализирующаяся на карманных кражах. Во время туристического периода на территории Иссык-Кульской области данная группа воров-карманников промышляла в местах массового скопления людей с целью совершения краж в особо крупных размерах.

Преступная группа состоит из четырех ранее судимых лиц, среди них три женщины:

- гражданин К.Э. 1986 г.р., житель Московского района Чуйской области, ранее неоднократно судим по ст. 164, 167, 166 (кража, грабеж, мошенничество) УК Кыргызской Республики. Кроме того, по данным СКМ задержанный состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

- гражданка М.М. 1982 г.р., жительница Чуйской области.

- гр-ка К.Н. 1987 г.р., жительница Чуйской области.

- гр-ка И.М. 1989 г.р., жительница Нарынской области.

При личном досмотре у участников вышеуказанной задержанной преступной группы обнаружены украденные вещи и денежные средства.

На основании ст.94 УПК КР задержанные водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению их причастности к другим аналогичным преступлениям. Краж могло быть больше, если б оперативники вовремя не обезвредили группу воров-карманников.

Служба криминальной милиции МВД обращается к гражданам и предупреждает: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества. Уберечься от воров-карманников возможно, если вы будете внимательны в многолюдных местах, обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание, следите за тем, чтобы сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе, обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку. Не пересчитывайте содержимое кошелька публично.