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Вперед, за победами! Сборная Кыргызстана отправилась на танковый биатлон

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- ВБ
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16 июля 2018 года в Генеральном штабе Вооруженных Сил Кыргызской Республики состоялись проводы сборной команды Вооруженных Сил на международный чемпионат по танковому биатлону.

Отбор и подготовка наших экипажей в этом году проводились в два этапа. Первый проходил на пунктах постоянной дислокации танкистов, второй, отборочный, - на базе учебного центра "Эдельвейс" войсковой части 20636. По итогам отбора лучшие из лучших, прошедшие жесткий конкурсный отбор, будут в течение трех недель защищать флаг Кыргызской Республики, доказывая свое мастерство на сложнейших трассах, демонстрируя при этом также и снайперские навыки.

Соревнования "Танковый биатлон", турнир сильнейших танковых экипажей и боевой техники, проводятся ежегодно на полигоне министерства обороны Российской Федерации в подмосковном Алабино. Кыргызстан является постоянным участником чемпионата с 2013 года и, хотя, призовых мест наши команды пока не занимали, хорошая подготовка и боевой настрой наших танкистов на победу дают основания надеяться на медали.

4-х летний опыт проведения чемпионата по танковому биатлону доказал, что подобные мероприятия вносят элемент новизны и состязательности в организацию боевой подготовки танкистов и служат делу укрепления дружбы и сотрудничества военнослужащих армий мира и популяризации армейской службы в целом.

Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР полковник К.Орозматов пожелал нашим танкистам удачи в предстоящих соревнованиях и выразил надежду на их успешное выступление на полях танковых сражений.

URL: https://www.vb.kg/372198
Теги:
Россия, Кыргызстан, танковый биатлон
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Комментарии
Командир
17.07.2018, 19:17

Ни пуха,ни пера.

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