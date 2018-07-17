Как сообщают в Управлении капитального строительства столицы, с 18 июля на ремонт закроется отрезок проспекта Чуй.

На участке между проспектом Манаса и улицей Уметалиева в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия" будет заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры. При сохранении благоприятных погодных условий работы продлятся до 8 августа.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан продумывать альтернативные маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.