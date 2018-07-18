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Найти и наказать! Таксист во время движения играл в игру на телефоне...

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- Марина Осипова
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Пока что совершенно непонятно, что сделать, как увещевать, чтобы участники дорожного движения соблюдали правила - штрафы и грозные призывы с трибун не помогают. Причем, достаточно простые правила - не садиться за руль в нетрезвом состоянии, пристегиваться, не превышать скоростной режим, не разговаривать по телефону во время движения и т.д.

Недаром говорится, что эти правила написаны кровью - сколько уже кыргызстанцев погибло из-за халатности водителей авто!

К несчастью, для кого-то эти законы - не более, чем "знаки на бумаге"... Яркий пример наплевательского отношения к собственной и безопасности пассажиров и других участников движения - сегодняшний антигерой.

В сеть выложили видео, на котором водитель такси во время движения играет на мобильном телефоне в игру.

Как сообщили сами пассажиры, неоднократные просьбы прекратить играть водитель проигнорировал.

Просим считать данный материал официальным обращением к властям во-первых найти этого водителя, во-вторых выяснить, были ли в это время на этом участке дороги сотрудники ГУОБДД и узнать, почему на действия водителя не было никакой реакции.

URL: https://www.vb.kg/372203
Теги:
дороги, ДТП, нарушения, транспорт, Бишкек
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