Одна из последних кочевых стран! Фото о Кыргызстане в National Geographic

"В Центральной Азии гостей всегда приветствуют, и для них всегда готовят стол. Гостеприимство - важная традиция для этой кочевой страны, как и семья".

"Магия кок-бору. Сцена из кокбору-матча в Кыргызстане. Среди снегов молодые игроки сражаются, чтобы забить гол, бросая козу в колодец".

Каждую работу итальянского фотохудожника Стефано Честари (Stefano Cestari) на National Geographic сопровождает небольшое описание запечатленных событий.

Так и с фотозарисовками из Кыргызстана, где, судя по маркерам, Стефано был в начале этого года.

Вот, что он пишет в сопровождение к еще одной фотографии об этой поездке:

"У меня была возможность побывать в разных семьях Кыргызстана во время моей рождественской поездки и провести время с ними в их домах. Всегда уникально получать такой опыт и понимать культуру одной из последних кочевых стран".

Конечно же приятно, что кадры, отражающие порой сложную, но всегда яркую жизнь в нашей республике, периодически появляются на таком замечательном ресурсе.