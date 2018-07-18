Погода
$ 68.04 - 68.29
€ 79.42 - 80.30

Одна из последних кочевых стран! Фото о Кыргызстане в National Geographic

250  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"В Центральной Азии гостей всегда приветствуют, и для них всегда готовят стол. Гостеприимство - важная традиция для этой кочевой страны, как и семья".

"Магия кок-бору. Сцена из кокбору-матча в Кыргызстане. Среди снегов молодые игроки сражаются, чтобы забить гол, бросая козу в колодец".

Каждую работу итальянского фотохудожника Стефано Честари (Stefano Cestari) на National Geographic сопровождает небольшое описание запечатленных событий.

Так и с фотозарисовками из Кыргызстана, где, судя по маркерам, Стефано был в начале этого года.

Вот, что он пишет в сопровождение к еще одной фотографии об этой поездке:

"У меня была возможность побывать в разных семьях Кыргызстана во время моей рождественской поездки и провести время с ними в их домах. Всегда уникально получать такой опыт и понимать культуру одной из последних кочевых стран".

Конечно же приятно, что кадры, отражающие порой сложную, но всегда яркую жизнь в нашей республике, периодически появляются на таком замечательном ресурсе.

URL: https://www.vb.kg/372204
Теги:
Италия, кок-бору, фотография, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  