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Для поиска тела утонувшего мальчика ночью в БЧК спустили воду

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МЧС КР сообщила о том, что сегодня ночью в БЧК был проведен сброс воды. С 7 утра поиски тела 6-летнего Миши проводятся в усиленном режиме.

Отмечается, что привлечены спасательные бригады службы спасения по городу Бишкек, УМЧС Чуйской области, Государственного центра подготовки спасателей и Водолазной службы МЧС. Всего на месте работают 70 специалистов.

13 июля 2018 года в БЧК по улице Ленской утонул П.М. 2012 г.р. Поисковые работы начались в тот же день. Вчера, 17 июля, были привлечены 26 спасателей. Ранее к поиску ребенка подключились и волонтеры.

URL: https://www.vb.kg/372206
Теги:
дети, розыск, утопленник, Бишкек, МЧС
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