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Задержана жена экс-начальника ГУВД Чуйской области, ударившая мужа ножом

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- ВБ
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17 июля текущего года примерно в 19:30 часов в службу "102" поступил сигнал, что в больницу доставлен мужчина с ножевым ранением в область бедра.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района. В ходе расследования стало известно, что между мужчиной и женщиной произошел семейный скандал, в результате которого женщина ударила его ножом в область бедра. Потерпевший С.Н. был госпитализирован в больницу.

По данному факту Следственной службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 234 ч.4 "Хулиганство" УК КР. Сотрудниками милиции была задержана М.Б, 1983 г.р., и водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Ведется расследование, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Отметим, что вчера появилась информация о том, что в больницу доставлен экс-начальник ГУВД Чуйской области Нурлан Сарчаев с ножевым ранением. По данным источников ИА "Акипресс", ножевые ранения ему нанесла супруга.

URL: https://www.vb.kg/372207
Теги:
ГУВД, СИЗО, семейное насилие, Бишкек
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Комментарии
Сам с усам
18.07.2018, 11:48

Беги брат пока не убили .

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