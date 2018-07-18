Накануне обнаруженный в Нарыне и в Бишкеке гигинтский паук- это самец закаспийской бихорки Galeodes caspius Birula. Об этом рассказывает пресс-служба ГАООС и ЛХ.

Этот вид имеет довольно широкий ирано-туранской ареал, по долинам рек проникает в горы до высот 2000 (на севере ареала) до 3000 метров над уровнем море (на юге).

В Кыргызстане практически повсеместно отмечен во всех регионах страны в относительно тёплых и влажных микростациях, или рядом с ними. Это один из наиболее древних представителей среднеазиатской арахнофауны. Живут несколько лет, активные хищники на протяжении всего жизненного цикла, хелицеры мощные, зазубренные.

Способен иногда прокусить человеческую кожу, однако ядовитые железы у всех сольпуг отсутствуют (мифом является также сказка про "трупный яд на зубах фаланг" - эти животные очень чистоплотны). Самцы стройнее самок, но имеют более длинные конечности. Активность сумеречная, нередко приходят к источникам света, днём прячутся в тёмных влажных укрытиях. Среди среднеазиатских паукообразных G.caspius - один из чемпионов по резвости бега. Также способны подпрыгнуть на две-три своих длины, а в случае опасности и поплыть по стоячей воде без волн, могут также ползать по сильно-шероховатым вертикалям.

Численность G.caspius пока не вызывает опасений (соотнося с хищниками подобного размера, про G.caspius можно сказать "почти обычен"), но имеет тенденцию к сокращению, также как и площадь области обитания.

В Бишкеке отмечается регулярно в пригородах, а в отдельные годы (когда становилось много кузнечиков, саранчовых и ночных мотыльков) попадался и в районах плотной застройки. В свою очередь являются предпочитаемым кормом белобрюхого стрелоуха (исчезающий вид летучих мышей) и ряда видов совиных и рептилий. Почти ежегодно попадаются гуляющим под луной натуралистам в городской черте Нарына, Оша, Баткена, Таласа и др. населённых пунктов, часто гибнут под колёсами автомашин.

В последние десятилетия увеличился спрос на закаспийских бихорок Galeodes caspius Birula в качестве домашних питомцев, обычно в садках-террариумах. Однако в неволе этот вид не размножается совершенно. По этой причине в биомедицинских и физиологических лабораториях чаще используются другие виды. В тибетской медицине не используется.

Закаспийские бихорки Galeodes caspius Birula в Красную книгу Кыргызстана не внесён. В качестве неспециализированного сравнительно прожорливого хищника G.caspius приносит заметную пользу в растениеводстве. Зоосиноптик - по глубине закапывания на зимовку можно составлять прогнозы, какой будет грядущая зима.

Насекомые, которые занесенные в Красную книгу Кыргызстана: Булавобрюх заметный, подвид увенчанный, дыбка степная, скакун-галатея, брызгун степной, усач-чичерина, усач-киргизобия, желтушка христофа, аполлон локсиас, подвид ташкорооский, аполлон обыкновенный, подвид мерцбахера, алексанор, подвид иудесус, ктыр гигантский, рогохвост сах, мегалодонт кузнецова, оса полохрум азиатская, оса мазарис длинноусая, амазонка-россомирмекс, паук трихолатис реликтовая.