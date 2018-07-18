Обеспечивать порядок на III ВИК будут 6 тысяч милиционеров

Всего в мероприятии будут задействованы около 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел. На объектах и территории, прилегающей к маршруту движения и местам проведения мероприятий, будет вестись усиленный контроль. Об этом сообщили в МВД.

Как отмечается, создан Оперативный штаб под руководством первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора милиции С.Омурзакова.

- В период проведения III ВИК личный состав органов внутренних дел будет переведен в степень боевой готовности "Повышенная". А при дежурных частях организованы дежурства усиленных следственно-оперативных групп. Ужесточат также охрану особо важных и стратегических объектов. Будет проводится и постоянный мониторинг ситуации в республике с целью пресечения и выявления преступлений, - подчеркнули в МВД.