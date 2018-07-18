Погода
$ 68.04 - 68.29
€ 79.42 - 80.30

Обеспечивать порядок на III ВИК будут 6 тысяч милиционеров

132  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всего в мероприятии будут задействованы около 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел. На объектах и территории, прилегающей к маршруту движения и местам проведения мероприятий, будет вестись усиленный контроль. Об этом сообщили в МВД.

Как отмечается, создан Оперативный штаб под руководством первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора милиции С.Омурзакова.

- В период проведения III ВИК личный состав органов внутренних дел будет переведен в степень боевой готовности "Повышенная". А при дежурных частях организованы дежурства усиленных следственно-оперативных групп. Ужесточат также охрану особо важных и стратегических объектов. Будет проводится и постоянный мониторинг ситуации в республике с целью пресечения и выявления преступлений, - подчеркнули в МВД.

URL: https://www.vb.kg/372211
Теги:
МВД, преступление, Патрульная милиция, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Чел
18.07.2018, 15:01

Вы бы еще сколько лошадей зарежут указали бы?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  