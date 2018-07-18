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6-летний Миша однажды уже убегал из дома, но его тогда быстро нашли…

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Сегодня, 18 июля, шестой день как без вести пропал 6-летний Миша Пирматов. Поиски его продолжаются: водолазы МЧС прочесывают дно БЧК, сотрудники милиции обходят близлежащую территорию. На месте предполагаемого происшествия побывала съемочная группа VB.KG.

Как выяснилось, мальчик проживает со своей матерью и ее гражданским мужем в селе Ленинское по улице Ленская буквально в двух шагах от БЧК. Именно поэтом сотрудники правоохранительных органов выдвинули единственную версию – Миша утонул в канале. Как именно это случилось, почему мать ребенка не заметила, что ее ребенок упал в воду, остается загадкой. Сама Ксения Пирматова (мать Миши) заявляет, что оставила своего сына лишь на 15 минут без присмотра, и то - с другом.

- В 18.00 мы с моим гражданским мужем приехали домой, и мой ребенок у меня отпросился на улицу. Где-то в 17.30 он зашел, попросил отрезать ему арбуза и попросил погулять еще немного со своим другом Айдаром. Я его отпустила. Без двадцати-без пятнадцати восемь я пошла за Мишей, чтобы позвать его домой. Но я ни сына, ни его друга не обнаружила. Тогда я пошла во двор к Айдару. Он сказал, что Миша ушел домой. Подумав, что мы разминулись, я пошла домой по дороге зашла в магазин – вдруг он там. Но его не оказалась. Вместе с гражданским мужем мы поехали искать Мишу вдоль БЧК, думали он ушел играть на площадку. Но нет. У рыбаков, сидящих на берегу, мы узнали, что Миша играл во дворе у друга. Но Айдар снова нам ничего не сказал. Мы поехали дальше искать по району, по пути звонила подружке, с которой он мог "удрать", но ее дома не оказалось. И уже 20.50 мы позвонили в милицию о пропаже ребенка, - рассказала 30-летняя Ксения - мать троих детей.

Однако, по данным ГУВД Бишкека, сообщение о пропаже ребенка поступило в 21.20. А со слов соседей, мальчик пропал из виду в районе семи вечера. Возможно, все это время женщина пыталась найти сына самостоятельно, даже не подумав, что с ним могло что-то случиться. Ведь Миша уже однажды убегал из дома, об этом "Вечерке" сказал отец мальчика Артем Пирматов. Но тогда, к счастью, 6-летний малыш быстро нашелся.

По данным ИДН семья, где живет Миша, неблагополучная, но на учете в органах милиции не состоит. Родители мальчика развелись 2 года назад. У них также имеется еще двое старших детей: мальчик и девочка. Они воспитываются у разных бабушек.

Подробности в видеоматериале VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/372213
Теги:
ГУВД, МЧС, дети, Кара-Балта, погибшие, розыск, Бишкек
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