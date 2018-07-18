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Национализация "Кумтора" опасна для рудника и невыгодна для Кыргызстана

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- Виктория Григоренко
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Накануне ряд отечественных экспертов вновь поднял вопрос национализации месторождения "Кумтор". Они даже направили в правительство резолюцию о пересмотре соглашения с канадским инвестором или его полном разрыве.

Примечательно, что среди рьяных сторонников этого шага и экономист Джумакадыр Акеенеев, к слову сказать, ранее активно выступавший в защиту иностранного инвестора.

"Вопрос "Кумтора" в свое время политизировался из-за несправедливости по соглашениям в 2003 и 2009 годах. Вокруг этого предприятия есть очень много субподрядных организаций, работа которых завязана на работе "Кумтора". Кто-то обеспечивает рудник продуктами питания, кто-то моторным маслом, дизтопливом и так далее. Для Кыргызстана "Кумтор" – пока предприятие номер один, которое работает на экономику. Поэтому для нас это очень важное предприятие, и желательно, чтобы оно работало", - заявлял Акенеев три года назад. Почему же сейчас эксперт столь кардинально поменял свои высказывания, остается лишь догадываться.

При этом стоит напомнить, что специалисты-горняки, ратующие и понимающие ситуацию в отрасли и ее экономические аспекты, неоднократно предупреждали, что национализация "Кумтора" не только невыгодна, но и опасна для рудника, так как влечет его приостановку. В итоге это может привести к неконтролируемому смещению борта карьера, его обрушению и заполнению. То есть, оставшееся на месторождении золото будет попросту похоронено.

Предостерегал от шага по национализации власти КР и бывший министр финансов, а ныне депутат ЖК Акылбек Жапаров.

– Я это говорил тем, кто был у власти после первой революции. Так как попытками национализировать "Кумтор" мы нарушаем главный принцип – охрану и безопасность частной собственности, которая должна быть гарантирована государством. В случае национализации, согласно нашему законодательству, мы должны будем не только выплатить штраф, но и возместить упущенную выгоду. Неужели мы этого добиваемся? – подчеркивал он представителям СМИ ранее.

Вторят этой позиции и юристы.

Они заявляют, что в случае нарушения обязательств правительством республики, чаша весов сместится не в пользу Кыргызстана. Судебные разбирательства могут растянуться минимум на пять лет, а сумма иска "Центерры" составить до 3 млрд долларов, плюс огромные суммы из госбюджета пойдут на оплату международных адвокатов.

К тому же, у республики нет в достаточном количестве технологических и кадровых ресурсов, с помощью которых страна могла бы прямо сейчас начать эффективное управление предприятием и продолжать разработку месторождения. Но помимо штрафных выплат КР потеряет и огромное количество налогов, идущих в госказну от деятельности предприятия.

Согласен с этими доводами и заместитель председателя Ассоциации горнопромышленников КР Дуйшенбек Камчибеков. По его словам, он лично не понимает тех авторов, которые без какого-либо научного и аналитического анализа предлагают подобные инициативы.

- Забрав объект у канадцев, мы будем должны выплатить им компенсацию в размере 2-3 миллиардов долларов США. Чтобы делать такие заявления, необходимо иметь на руках конкретные цифры или данные, как и дальнейший план по реализации такого предложения со всеми расчетами, в том числе и в горном секторе. У наших экспертов, как я понял, их нет. Мы выиграли единственную судебную инстанцию в 7 млрд сомов или 100 тысяч долларов, но и то - внутреннюю. Других аргументов в экологическом плане у нас нет. Я понимаю, если бы страна и власти были четко уверены, что, пойдя на такой шаг, мы заплатим 3 млрд и выиграем еще пару в свою пользу, это другой вопрос, но создавать ситуацию при отсутствии весомых доводов и дефиците госказны по меньшей мере неразумно. И это первый нюанс, - поясняет VB.KG Камчибеков.

Другой - в бессмысленности такого шага при истощающихся запасах месторождения, уверен зампред Ассоциации.

- Срок добычи на центральном карьере Кумтора заканчивается в 2022-2023 году. После придется работать на так называемых складских рудах. То есть на данный момент проект идет на закрытие. И для его дальнейшей деятельности нужны большие деньги. Но великая беда, что правительство не привлекает к обсуждению компетентных специалистов-горняков. Жантороо Сатыбалдиев и Джоомарт Оторбаев это делали, другие премьеры – нет. Хотя мы готовы оказать содействие и болеем за страну и отрасль в целом. Это печально, особенно, когда речь идет о стратегическом соглашении - пояснил Камчибеков.

URL: https://www.vb.kg/372215
Теги:
Кумтор, национализация, Кыргызстан, экономика
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Комментарии
Эркин
18.07.2018, 15:49

Чуваки , давайте сначала закончим ремонт дороги на Иссык - Куле (60км ) , а потом только начнем мыслить глобально ... 

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Андрей Деменьтев
18.07.2018, 17:53
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Комментариев: 2

Национализировать и повесить себе на шею и долги, и рекультивацию? Очень умно!

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Гражданин
18.07.2018, 17:55

Чаво? Если национализировать обьект то запустить его будет не возможно с нашими баранами. Они на словах такие герои а чтоб запустить его своими силами нужны млрд $ а у нмшей нищей страны их нет

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