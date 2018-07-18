С 1 июля пособия для нуждающихся и лиц с ОВЗ возрастут

Специалистов территориальных управлений социального развития Баткенской, Таласской, Чуйской областей обучили применению норм нового Закона КР "О государственных пособиях в КР".

Как сообщили в ведомстве, размер гарантированного минимального дохода (ГМД) для определения нуждаемости граждан (семей), имеющих детей до 16 лет – "уй-булого комок", установлен в сумме 900 сомов. То есть если в семье проживает 5 человек, то доход делится на всех членов семьи. И если сумма ГМД не превышает 900 сомов на каждого человека, то семье назначается ежемесячное пособие по малообеспеченности.

Согласно новому закону, с 1 июля 2018 года при назначении пособия не будут учитываться все виды пенсий, что позволит родителям, проживающим с детьми, направлять свои пенсии на удовлетворение собственных потребностей. При назначении пособия будут использоваться новые критерии учета сельскохозяйственных животных и нормативы доходов от земельных наделов и приусадебных участков.

Также с 1 июля 2018 года повышены размеры социальных пособий детям с ограниченными возможностями здоровья и ЛОВЗ с детства на 33%. Всем, кто получал данный вид пособия, будет произведен перерасчет их размеров в зависимости от категории получателя, от 2 700 сом до 4 000 сом.

Для лиц с инвалидностью, проживающих в отдаленных и высокогорных населенных пунктах, где установлены районные коэффициенты, размер социального пособия будет пересчитан с учетом районного коэффициента.

Отмечается, что повышение размеров социальных пособий улучшит положение лиц с инвалидностью.

По данным Министерства труда и социального развития в настоящее время по республике проживают 178 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, из них около 30 тысяч составляют дети до 18 лет, сообщает пресс-служба ведомства.