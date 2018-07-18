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Президент Жээнбеков встретился с кыргызстанцами, трудящимися за рубежом

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 июля, встретился с соотечественниками, которые работают за пределами Кыргызстана.

На встрече состоялся обмен мнениями по улучшению инвестиционного климата страны, укреплению благополучной среды для ведения предпринимательства и развитию экономики Кыргызстана.

В беседе с Главой государства участники встречи выразили благодарность за поддержку их инициатив, рассказали о своих планах по возможному инвестированию в экономику регионов, в целом страны.

Участник встречи Омурбек Уметалиев отметил, что соотечественники вносят вклад в развитие регионов, что скажется на сокращении миграции.

Предприниматель в России Толкунбай Акматов затронул вопросы медицинской страховки и пенсионных выплат в странах ЕАЭС.

Президент Международной ассоциации предпринимателей Акбар Маразыков озвучил предложение рассмотреть возможность предоставления льгот по выплате налогов и фискальным проверкам тем предприятиям, которые созданы в Кыргызстане трудовыми мигрантами.

Награжденный медалью "За спасение погибавших" в России соотечественник Марат Исаев выразил просьбу посодействовать в решении вопросов по миграционному учету.

Предприниматель в России Бакыт Абдыкадыров отметил необходимость внедрения новых технологий в сфере легкой промышленности и выхода на новый уровень швейного бизнеса.

"Я очень благодарен нашим мигрантам, которые организовывают фонды, общественные объединения и помогают своему селу, своей малой родине. Постепенно трудовые мигранты превращаются в реальных инвесторов новой экономики Кыргызстана. Они свой труд вносят в экономику страны", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что для снижения уровня миграции необходимо развивать регионы страны, открывать перерабатывающие предприятия, обеспечивать работой местное население.

Он напомнил о том, что государственные банки, Российско-Кыргызский Фонд развития, Гарантийный фонд ведут работу с предпринимателями в регионах, предоставляя льготные кредиты.

Президент Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопросы, подчеркнул, что по затронутым вопросам правительство и парламент ведут соответствующую работу.

В завершение встречи Президент Сооронбай Жээнбеков подарил участникам встречи книгу эпос "Манас", сообщил отдел информационной политики Аппарата Президента КР.

URL: https://www.vb.kg/372217
Теги:
президент, трудовая миграция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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