Мать, убившая свою дочь из-за рожденного вне брака ребенка : "Я нечаянно".

22-летняя жительница с. Бель Ноокатского района, убитая собственной матерью и братом, состояла на учете в психиатрической больнице. Об этом "Вечерке" сообщили в УВД Ошской области.

Из-за своего состояния здоровья А. кызы Ш. часто убегала из дома, вследствие чего в семье происходили ссоры и разногласия. Последней каплей для матери девушки стало рождение ее внука вне брака.

- Убитая девушка была в школе прилежной ученицей. Она носила хиджаб, читала намаз. Но в последнее время часто ругалась с матерью 1974 г.р. А.З. и братом 1994 г.р. А.М. Они до последнего не знали, что их дочь и сестра беременна. Когда она родила в мае, то сразу отказалась от ребенка в роддоме. Мальчика забрала другая семья. Рождение ребенка вне брака мать и брат А. кызы Ш. посчитали позором. Но убивать девушку, они говорят, не хотели – только напугать. Мать призналась, что толкнула свою дочь в воду нечаянно, а та упала и ударилась головой, - рассказали в милиции.

Однако, по данным следствия, у девушки были связаны ноги. В настоящее время проводится судмедэкспертиза. Мать и брат покойной арестованы. Возбуждено уголовное дело по ст. 97 "Убийство" УК КР.

Напомним, 2 июля в УВД Ошской области поступила информация о том, что в водохранилище Ноокатского района обнаружено тело девушки.

После следственно-оперативных мероприятий была установлена личность погибшей. Также выяснилось, что убийство совершено ее матерью и родным братом - девушка якобы была для их семьи позором.