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Бишкекчанин "сковырял" асфальт с дороги

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- ВБ
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"Бишкекский асфальт - самый лучший асфальт в мире! Браво, уважаемые чиновники! 18.07.2018", - таким сообщением сопроводил снятое видео пользователь FB Анвар Джаныбаев.

В кадре молодой человек буквально сковырял асфальт с дороги, написав маленьким камушком свое имя.

Другие пользователи усомнились, что это действительно асфальт, но Анвар назвал даже точную локацию - улица Горького за Чолпон-Атинской, в западном направлении.

Кто-то из пользователей обрушился на автора видео с критикой - мол, испортил дорогу. Придется возмещать государству ущерб.

Другие и вовсе предположили, что это такие супер-современные технологии, а скоро "асфальт" и вовсе будут делать из кизяка и глины.

Уважаемые столичные чиновники - почему бы вам не проверить качество этой дороги, а также потребовать объяснений у компании, осуществлявшей укладку?

URL: https://www.vb.kg/372219
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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