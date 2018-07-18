Паспорта Кыргызстана "гуляют" на руках иностранных преступников

Оперативники УБОП СКМ МВД выявили факты незаконной выдачи национальных паспортов неустановленным иностранным гражданам, в том числе находящимся в розыске лицам.

В ходе проведения проверки установлено, что в Джалал-Абадской области в результате незаконных действий должностных лиц отдела ОПРН Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния были выданы неустановленному иностранному гражданину общегражданские национальные паспорта.

В 2016 году должностные лица отдела паспортизации и регистрации населения (ОПРН) г.Кок-Жангак Сузакского района незаконно выдали паспорт гражданина Кыргызстана на имя Гусейинова Мухаммад Раджаповича 01.02.1986 года рождения. Проверка показала, что паспорт изготовлен и оформлен на основании поддельного паспорта образца 1994 года. По данным 3-управления СКМ МВД, сведений о его рождении в актовых записях ЗАГС не значится, а также по указанному адресу в г.Кок-Жангак вышеупомянутый гражданин никогда не проживал, кроме того ему незаконно присвоен ПИН (Персональный идентификационный номер).

Должностные лица ОПРН г.Кок-Жангак Сузакского района, нарушая требования Инструкции "О порядке приема документов, оформления, выдача, учета изготовления паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина", злоупотребляя своими должностными полномочиями, незаконно выдавали паспорта гражданина Кыргызской Республики неустановленным иностранным гражданам.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело ст. 350 ч.6 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) 304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением), 305 ч.1 (Превышение должностных полномочий), 315 ч.2. (Служебный подлог) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

По результатам следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступлений на основании ст.94 УПК КР задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек бывший руководитель отделения паспортизации и регистрации населения г.Кок-Жангак Т.Ы.

В настоящее время принимается комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности иностранного гражданина, которому незаконно выданы общегражданские национальные паспорта, в том числе по установлению его причастности к другим преступлениям на территории Кыргызской Республики и других зарубежных стран.

Также сегодня стало известно о другом аналогичном случае.

УБОП СКМ МВД КР выявил очередной скандальный факт, связанный с незаконной выдачей национального паспорта находящемуся в розыске участнику российской организованной преступной группировки.

В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий 3-Управлением СКМ МВД Кыргызской Республики выявлены грубейшие факты нарушения законности: должностные лица региональных ОПРН (Отдел паспортизации и регистрации населения) ГРС подозреваются в незаконной выдаче общегражданских паспортов неустановленным иностранным гражданам и лицам, находящихся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В январе 2018 года в Испании был задержан гражданин Российской Федерации Борис Матузный 1967 года рождения, разыскиваемый правоохранительными органами Российской Федерации, который при себе имел паспорт гражданина Кыргызской Республики.

В ходе проведения проверки установлено, что иностранный гражданин был

документирован общегражданскими паспортами Кыргызской Республики, которые выдавались в 2016 и 2017 годах на вымышленное имя (Р.Назаров), куда внесена фотография разыскиваемого лица. Гражданин Российской Федерации Борис Матузный 1967 года рождения, использовавший национальный паспорт гражданина Кыргызстана, является активным членом ОПГ Приморского края РФ. Он разыскивался компетентными органами Российской Федерации по обвинению в организации убийства.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий установлено, что в сентябре 2016 года специалистом ЗАГС Сузакского района А.Д. незаконно присвоен ПИН (Персональный идентификационный номер) без заявления и соответствующих документов, сведений о его рождении в актовых записях Сузакском районном ЗАГСе не значатся. Должностные лица ОПРН Сузакского района в нарушение требований Инструкции "О порядке приема документов, оформления, выдача, учета изготовления паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики", утвержденного Постановлением Правительства, злоупотребляя своими

служебными полномочиями, незаконно выдавали паспорта гражданина Кыргызской Республики иностранным гражданам, в том числе лицам, находящимся в розыске за совершение тяжких преступлений.

На основании собранных материалов по данным фактам возбуждено уголовное дело ст. 350 ч.6 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) 304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением), 305 ч.1 (Превышение должностных полномочий), 315 ч.2. (Служебный подлог) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

В рамках уголовного дела оперативниками УБОП СКМ МВД проведено задержание ряда должностных лиц. По результатам следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступлений на основании ст.94 УПК КР задержаны и водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек: бывший начальник ОПРН Сузакского района гр-ка И.Б., а также сотрудница ЗАГС Сузакского района гр-ка Ж.А.

Расследование уголовных дел проводит Следственная служба МВД Кыргызской Республики.