"Бишкекводоканал"! Прекратите издеваться над жителями 4-го микрорайона!

До каких пор будет Горводоканал издеваться над жильцами 4 микрорайона??? Буквально позавчера было объявление, мол, наберите воду, будет ремонт, который закончится к 18 часам. Хорошо, люди набрали воды и ждут, некоторые стали даже мечтать, что давления воды прибавится в трубе, но нет....

Воды нет ни в 18.00, ни в 19.00, не было до утра, и, о чудо, вода пошла, и вот тут вопрос руководству Горводоканала.

Зачем делать ремонт, если вы сделали еще хуже, чем было?! Вода течет струйкой не толще сигаретки, а толку - душ-то не примешь, вещи не постираешь.

Или, может, проблема в том, как говорят жители 4 микрорайона, в особенности те, кто проживает по ул.Койбагарова, отделяющей микрорайон от Жилого района, мол, это сделали специально в угоду Жилому району? Потому что там проживает масса весьма влиятельных в прошлом, а может и в настоящем людей? И тому есть основания - они поливают водой свои огородики, моют машины, придомовые участки. Но не арычной водой, которой никогда не бывает, а чистейшей водопроводной!.

Сами жильцы 4 микрорайона часто видели, как какие-то люди лазили по колодцам, что-то крутили-вертели, и вуаля, вода есть, но не там, где надо, а там, где можно безнаказанно мыть машины, поливать цветочки.

Прекратите уже издеваться надо народом, ну если не умеете делать, так не ломайте, что было до вас!

Народную новость прислал аноним.