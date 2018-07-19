Погода
$ 68.12 - 68.35
€ 79.04 - 80.12

"Бишкекводоканал"! Прекратите издеваться над жителями 4-го микрорайона!

342  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

До каких пор будет Горводоканал издеваться над жильцами 4 микрорайона??? Буквально позавчера было объявление, мол, наберите воду, будет ремонт, который закончится к 18 часам. Хорошо, люди набрали воды и ждут, некоторые стали даже мечтать, что давления воды прибавится в трубе, но нет....

Воды нет ни в 18.00, ни в 19.00, не было до утра, и, о чудо, вода пошла, и вот тут вопрос руководству Горводоканала.

Зачем делать ремонт, если вы сделали еще хуже, чем было?! Вода течет струйкой не толще сигаретки, а толку - душ-то не примешь, вещи не постираешь.

Или, может, проблема в том, как говорят жители 4 микрорайона, в особенности те, кто проживает по ул.Койбагарова, отделяющей микрорайон от Жилого района, мол, это сделали специально в угоду Жилому району? Потому что там проживает масса весьма влиятельных в прошлом, а может и в настоящем людей? И тому есть основания - они поливают водой свои огородики, моют машины, придомовые участки. Но не арычной водой, которой никогда не бывает, а чистейшей водопроводной!.

Сами жильцы 4 микрорайона часто видели, как какие-то люди лазили по колодцам, что-то крутили-вертели, и вуаля, вода есть, но не там, где надо, а там, где можно безнаказанно мыть машины, поливать цветочки.

Прекратите уже издеваться надо народом, ну если не умеете делать, так не ломайте, что было до вас!

Народную новость прислал аноним.

URL: https://www.vb.kg/372223
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Чел
19.07.2018, 11:22

Позорники. В 21 веке не можете сделать все как надо. Если бы увидели простолюдина моющего авто водопроводной водой такое говно вылили бы, что мама- не горюй.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  