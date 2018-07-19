На 81 млн сомов "назлоупотребляли" в Департаменте информации при Минкульте

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны должностных лиц Департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры информации и туризма Кыргызской Республики.

Так, в целях обеспечения доступа к информации населения Кыргызской Республики в октябре 2014 года Правительством КР было вынесено Постановление "Об утверждении социального пакета телеканалов эфирного и цифрового неземного вещания в Кыргызской Республике" реализация которого была поручена Министерству культуры информации и туризма КР.

В этой связи, в июне 2015 года между Департаментом информации и массовых коммуникаций и ОАО "Республиканским производственным объединением радиорелейных магистралей телевидения и радио" (далее по тексту РПО РМТР) был заключен договор об оплате услуг цифрового телевизионного вещания на 2015 год на общую сумму 154 миллиона 880 тысяч 934 сомов и на 2016 год на общую сумму 182 миллиона 117 тысяч 757 сомов (где стоимость трансляции одного канала на год составляла свыше 10 миллионов сомов. Однако в ходе проверки было установлено, что ОАО "РПО РМТР" фактический в 2015 году транслировались 12 телеканалов, а в 2016 году - 13 телеканалов.

Кроме того, между Департаментом инновации и массовых коммуникаций Министерства культуры информации и туризма КР и ОАО "РПО РМТР" ежемесячно составлялся протокол оперативного совещания по оказываемым услугам; в которых указывалось трансляция 15 каналов с вещанием 24 часа в сутки, что фактически не соответствовало действительности.

Более того в ходе опроса сотрудников ОАО "РПО РМТР" было установлено, что количество каналов, которые транслировались в рамках данной государственной кампании не превышало 10 каналов; данный факт был также указан в объяснительного заместителя директора и директора ОАО "РПО РМТР".

Также, согласно ранее направленному запросу ГСБЭП со стороны ОАО "Кыргызтелеком" (Совет директоров) было принято решение о проведении аудита по указанным фактам, результатом проведенной проверки стал выявленный факт о излишне начисленных доходах (бюджетных средств) за 2015-2016 годы в сумме 81 миллион 631 тысяча 410 сомов.

По собранным материалам ГСБЭП Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.