Куда исчезают дети Бишкека?

В Бишкеке за полгода уходил из дома 121 ребенок. Об этом "Вечерке" сообщили в столичном ГУВД.

Все они были найдены сотрудниками ИДН и возвращены родителям.

- Дети убегают из-за ссор с родителями, из-за недопонимания. Большинство – подростки, которые были найдены в интернет-клубах. Там они забывают о времени, и могут сидеть за компьютерными играми днями и ночами. Мы, конечно, проводим профилактику с администраторами таких заведений, но пока безрезультатно. По закону после 22.00 несовершеннолетние должны быть дома или в сопровождении своих родителей. Но интернет-кафе правила игнорируют и не запрещают детям оставаться поздно одним, ссылаясь на то, что они выглядят старше своего возраста, - рассказали в ГУВД.

В милиции также напомнили, что заявления о пропавших без вести детей принимаются оперативно, и незамедлительно на поиски выезжает следственно-оперативная группа.