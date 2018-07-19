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Куда исчезают дети Бишкека?

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- Оксана Гут
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В Бишкеке за полгода уходил из дома 121 ребенок. Об этом "Вечерке" сообщили в столичном ГУВД.

Все они были найдены сотрудниками ИДН и возвращены родителям.

- Дети убегают из-за ссор с родителями, из-за недопонимания. Большинство – подростки, которые были найдены в интернет-клубах. Там они забывают о времени, и могут сидеть за компьютерными играми днями и ночами. Мы, конечно, проводим профилактику с администраторами таких заведений, но пока безрезультатно. По закону после 22.00 несовершеннолетние должны быть дома или в сопровождении своих родителей. Но интернет-кафе правила игнорируют и не запрещают детям оставаться поздно одним, ссылаясь на то, что они выглядят старше своего возраста, - рассказали в ГУВД.

В милиции также напомнили, что заявления о пропавших без вести детей принимаются оперативно, и незамедлительно на поиски выезжает следственно-оперативная группа.

URL: https://www.vb.kg/372227
Теги:
ГУВД, дети, розыск, конфликт
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