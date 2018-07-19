Богатый урожай. Сельчанин вырастил в огороде 600 кустов конопли

На садовом участке жителя села Новопокровка обнаружено 600 кустов конопли, за которыми шел агроуход. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, сотрудники Иссык-Атинского РОВД выявили факт незаконного посева и выращивания наркосодержащих растений.

"55-летний сельчанин А.Е. выращивал у себя в огороде коноплю, ухаживал и поливал ее. Милиционеры изъяли 600 кустов, общий вес которых составил 545 килограмм. Назначена судебно-химическая экспертиза", - говорится в информации.

По данному факту Следственной службой ОВД Ысык-Атинского района возбуждено уголовное дело по статье 250 "Посев и выращивание наркосодержащих культур" УК КР.