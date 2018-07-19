Продолжается акция от "Бакай Банка" по снижению ставок по кредитам на 4%

"Бакай Банк" запустил летнюю акцию и снизил процентные ставки по бизнес и агрокредитам в национальной валюте на 4 процента. Срок действия выгодного предложения с 1 июня до 31 августа 2018 года.

Средние процентные ставки по коммерческим кредитам: - в кыргызских сомах (KGS) - 16-24 процентов Кредиты выдаются на срок до 5 лет.

Новые процентные ставки на летний период:

Бизнес кредиты (коммерческие и агро)

Кредиты до 150 000 - от 22% Свыше 150 001 – до 500 000 - от 22% Свыше 500 001 – до 750 000 - от 20% Свыше 750 001 – до 3 750 000 - от 17% Свыше 3 750 001 – до 7 500 000 - от 16%

ОАО "Бакай Банк" предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка является клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками. ОАО "Бакай Бакай" осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.

Цели кредитования:

пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота) приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость - для развития бизнеса) инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости) рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и ФКУ потребительские цели при наличии действующего бизнеса.

По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка

В "Бакай Банке" действует 10 видов коммерческих кредитов: "Экспресс-кредит", "Микрокредит", "Микрокредит +", "Смолл кредит", "Корпоративный кредит", а также агрокредиты "Агро Экспресс-кредит", "Агро Микрокредит", "Агро Микрокредит +", "Агро Смолл кредит", "Агро Корпоративный кредит".

Один из самых выгодных коммерческих кредитов является кредит "Смол":

Условия:

• Процентная ставка по кредиту в СОМАХ - от 16% - 17% годовых

• Срок рассмотрения до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов

• В случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам, Банком могут быть определены условия индивидуально.

Сроки:

на пополнение оборотного капитала: от 3 до 36 месяцев

• на приобретение основных средств и на инвестиционные цели: от 3 до 60 месяцев ($)

Сумма:

• От 3 750 001 сом до 7 500 000 сом;

Преимущества:

• Выгодные процентные ставки

• Возможность выбора графика погашения – аннуитет или гибкий график (выгодно сезонному бизнесу)

• Быстрые сроки рассмотрения заявки.

• Минимум документов, ничего лишнего

С другими видами кредитов ОАО "Бакай Банк" вы можете ознакомиться на нашем сайте.

ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.