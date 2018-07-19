Продолжается акция от "Бакай Банка" по снижению ставок по кредитам на 4%

"Бакай Банк" запустил летнюю акцию и снизил процентные ставки по бизнес и агрокредитам в национальной валюте на 4 процента. Срок действия выгодного предложения с 1 июня до 31 августа 2018 года.
Средние процентные ставки по коммерческим кредитам:
- в кыргызских сомах (KGS) - 16-24 процентов
Кредиты выдаются на срок до 5 лет.
Новые процентные ставки на летний период:
Бизнес кредиты (коммерческие и агро)
ОАО "Бакай Банк" предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка является клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками. ОАО "Бакай Бакай" осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.
Цели кредитования:
По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка
В "Бакай Банке" действует 10 видов коммерческих кредитов: "Экспресс-кредит", "Микрокредит", "Микрокредит +", "Смолл кредит", "Корпоративный кредит", а также агрокредиты "Агро Экспресс-кредит", "Агро Микрокредит", "Агро Микрокредит +", "Агро Смолл кредит", "Агро Корпоративный кредит".
Один из самых выгодных коммерческих кредитов является кредит "Смол":
Условия:
• Процентная ставка по кредиту в СОМАХ - от 16% - 17% годовых
• Срок рассмотрения до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов
• В случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам, Банком могут быть определены условия индивидуально.
Сроки:
• на приобретение основных средств и на инвестиционные цели: от 3 до 60 месяцев ($)
Сумма:
• От 3 750 001 сом до 7 500 000 сом;
Преимущества:
• Выгодные процентные ставки
• Возможность выбора графика погашения – аннуитет или гибкий график (выгодно сезонному бизнесу)
• Быстрые сроки рассмотрения заявки.
• Минимум документов, ничего лишнего
С другими видами кредитов ОАО "Бакай Банк" вы можете ознакомиться на нашем сайте.
ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.