В Бишкеке задержан приближенный Рыспека Акматбаева

16 июля текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью службы криминальной милиции (ОБОП СКМ) ГУВД г.Бишкек на одной из улиц столицы был задержан гражданин О.Д. 1975 года рождения, у которого обнаружен и изъят пистолет марки "Гранд Пауэр" калибра 10,28 мм, с магазином с 15 патронами и складной нож.

По данному факту данного возбуждено уголовное дело по статье 241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК КР.

По данным СКМ МВД, гражданин О.Д. 1975 года рождения ранее состоял на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки, был приближенным криминального авторитета Рыспека Акматбаева, является уроженцем Иссык-Кульской области, позже получил российское гражданство. В настоящее время в рамках уголовного дела ведутся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД.