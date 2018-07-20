АТС в облаке, клиенты - в офисе

Представьте себе: вы решили заказать в квартиру пластиковые окна. Открываете газету, находите с десяток объявлений фирм по установке стеклопакетов, выбираете самое выгодное для себя предложение и звоните по одному из указанных номеров. Вместо ответа специалиста вы слышите в ответ короткие гудки. Набираете вторую комбинацию цифр - та же история. Никто не отвечает и по третьему номеру. После этого вы, конечно, отказываетесь от мысли связаться с понравившейся компанией и просто позвоните в другую.

Точно так же поступают потенциальные клиенты вашего бизнеса: они уходят к конкурентам, если телефоны компании заняты или по ним никто не отвечает. Что же с этим можно сделать? Телекоммуникационный оператор Beeline предлагает простое и доступное для компании любого формата и размера решение - виртуальная АТС.

Уровень конкурентности в среде малого и среднего бизнеса Кыргызстана очень высок, как и плотность компаний этой категории на территории республики. По данным Национального статистического комитета, в КР сегодня действует почти 15 тысяч предпринимательских объектов. Причем две трети из них расположены в Бишкеке. Это означает, что только в столице за клиента каждый день отчаянно борются тысячи салонов красоты и точек общественного питания, клининг–фирм и компаний по перевозке, ремонтных мастерских и мелких магазинчиков, юридических офисов и риелторских контор.

И кто же побеждает в этой войне? Логично предположить, что выигрывают компании, предоставляющие исключительно качественные товары и эксклюзивные услуги. Однако, как показывает практика, держать марку недостаточно, для того чтобы стать лидером рынка или даже просто удержаться на плаву. Нужно тратить деньги на рекламу. Но и это не гарантирует стопроцентного успеха делового начинания.

- Удача предприятия во многом зависит от коммуникаций, от того, насколько эффективно работает связь с клиентом. В противном случае полностью теряется смысл проведения даже самой крутой и интересной рекламной кампании. Какой прок от видеороликов и баннеров на популярных сайтах в интернете, если заинтересованный человек не сможет дозвониться к вам в офис и купить то, что вы продаете? - говорит руководитель направления по работе с крупным бизнесом ООО "Скай Мобайл" ТМ Beeline Таалайбек Асанкул уулу.

Потеря клиентов из–за длительного времени ожидания на телефонной линии или в силу постоянной занятости канала плохо сказывается как на выручке, так и на имидже компании. В крупных организациях эту задачу решают при помощи автоматизированной телефонной станции (АТС), которая осуществляет маршрутизацию звонков внутри фирмы.

Однако традиционная АТС по карману далеко не всем бизнесменам. Оборудование и услуги программистов, настраивающих сложную многоканальую систему, обойдутся в копеечку. Организации, в чьем штате не наберется и десятка сотрудников, не могут позволить себе подобную роскошь.

Так что же делать стартаперам и предпринимателям средней руки, чтобы не терять звонки клиентов?

Сегодня в Кыргызстане появилось высокотехнологичное и недорогое решение этой проблемы - виртуальная АТС, уникальная услуга, предоставляемая компанией Beeline.

Как она работает? Принцип функционирования облачной АТС прост: подключение абонентов происходит через мобильные номера. Компания использует виртуальную телефонную станцию, размещенную на сервере телеком–оператора. Все данные хранятся на облачном сервере организации, предо-

ставляющей услугу. Из этого следуют выгодные для бизнеса особенности ее подключения: не нужно прокладывать дополнительные провода и приобретать сложное дорогостоящее оборудование.

- На своем сайте и в других рекламных источниках фирмы указывают один многоканальный номер, по которому будут звонить клиенты. При входящем вызове голосовое меню направит клиента на нужный отдел. Звонки с общего многоканального номера автоматически направляются определенному специалисту на его мобильный телефон. Где бы ни находился сотрудник, в офисе или за его пределами, он остается на связи. Это позволит вашим клиентам дозваниваться с первого раза. Система принимает неограниченное число звонков одновременно. Если все операторы заняты, клиент "занимает место" в виртуальной очереди, - объясняет Таалайбек Асанкул уулу.

При этом интеллектуальная переадресация виртуальной АТС от Beeline - это не только обычные функции перенаправления звонков, если "занято" или "нет ответа", но и обширная настройка алгоритмов соединения в зависимости от времени суток, дня недели и других факторов. Также система обеспечивает бесплатную связь между работниками фирмы.

Функционал облачной АТС каждый предприниматель настраивает под свои нужды. Можно регулировать абсолютно все параметры работы системы - количество каналов, номера, на которые должны переключаться вызовы, приветственное сообщение, расписание звонков и т. д.

Все рабочие настройки системы пользователь может поменять в любой момент. Чтобы расширить или сократить число используемых инструментов, нет никакой необходимости прибегать к услугам программиста. Все это можно сделать самостоятельно: всего несколько кликов компьютерной мышкой в "личном кабинете пользователя". Интерфейс этой страницы удобен и настолько прост, что с задачей смены функционала АТС справится даже школьник.

Еще одно важное достоинство облачной АТС в том, что она создает для пользователя подробную статистику - детализированные отчеты о количестве и продолжительности разговоров, а также запись телефонных разговоров.

Последнее, как показывает практика, - необходимый сервис для компаний, занимающихся продажами, обслуживанием и работой с клиентами. Записи разговоров представителей компании с клиентами хранятся год. Это позволяет постоянно контролировать качество исполнения обязанностей сотрудниками фирмы и дает возможность быстро решать конфликты.

- Система устроена так, что в любой момент можно увидеть статистику, в том числе количество неотвеченных вызовов, и отреагировать на ситуацию соответствующим образом. Например, отправить на номер недозвонившегося клиента SMS–сообщение с извинениями и промокодом на скидку. От такого выгодного предложения потенциальный покупатель едва ли откажется, - считает представитель сотового оператора.

Облачную АТС можно подключить, отправив заявку по e–mail: ats@beeline.kg или через службу корпоративных продаж компании. А можно поступить еще проще и заказать услугу в контакт–центре телеком–оператора, позвонив по номеру 0628 (для абонентов Beeline звонок бесплатный) или (0775) 58–06–28. Даже идти никуда не нужно.

Оценить необходимость подключения виртуальной АТС можно практическим путем. И что самое приятное - без каких–либо материальных затрат. Первые две недели компания Beeline поставляет эту услугу пользователям абсолютно бесплатно.

- За это время предприниматель может попробовать полный функционал услуги. Такой максимальный тест–драйв. Если по истечении демо–срока клиент принимает решение о подключении, мы заключаем договор. Абонентская плата ежемесячная - от полутора тысяч сомов и выше в зависимости от спектра включенных инструментов, - говорит Таалайбек Асанкул уулу.

Выгода от установки виртуальной АТС налицо: расходы малого и среднего бизнеса на связь сокращаются в разы, зато коммуникационные возможности становятся сопоставимыми с возможностями крупных компаний. Это в свою очередь означает, что предприниматели получают дополнительное и порой неоспоримое преимущество в борьбе за клиента.

Василиса МИХАЙЛОВА.