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Нариман Тюлеев рассказал VB.KG о своей предвыборной программе

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- Марина Осипова, Андрей Заверухин
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Нариман Тюлеев в телефонном разговоре с редакцией "Вечерки" рассказал, будет ли он бороться за место мэра Бишкека и какие у него отношения с нынешней властью.

Экс-мэр столицы, по его словам, сейчас находится в Германии, нам удалось связаться с ним по телефону.

Напомним, "Вечерка" объявила "альтернативные выборы" мэра Бишкека.

Уважаемые читатели! Пожалуйста, называйте имена деятелей, которых вы хотели бы видеть на этом посту. Также предлагаем откликнуться всех возможных кандидатов, которые уже указаны в нашем опросе - расскажите нам о своих планах.

URL: https://www.vb.kg/372250
Теги:
выборы, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан, мэр, мэрия, Нариман Тюлеев
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Комментарии
горожанин
19.07.2018, 16:57

Что ему эта должность , ведь он уже был мжром и наворовал на многие года .

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Плюрализм
19.07.2018, 17:06

Во как?

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ГОР
19.07.2018, 17:47

он может быть и воровал, но народ видел что он делал для города, ни до него ни после не было лучше мэра, припомните ему китайские автобусы, а чем душегубки маршрутки лучше??? как сказал герой одного из фильмов, на вопрос ..."А воровать то будешь??? Как же без этого, но на копейку украду, на рубль алтынный прибавки принесу"

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