Нариман Тюлеев рассказал VB.KG о своей предвыборной программе

Нариман Тюлеев в телефонном разговоре с редакцией "Вечерки" рассказал, будет ли он бороться за место мэра Бишкека и какие у него отношения с нынешней властью.

Экс-мэр столицы, по его словам, сейчас находится в Германии, нам удалось связаться с ним по телефону.

Напомним, "Вечерка" объявила "альтернативные выборы" мэра Бишкека.

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