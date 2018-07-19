Вопросы президенту от НПО: от экологической катастрофы до религиозной розни

Сегодня президент провел встречу с представителями НПО. Всего участвовало 40 человек. На своей странице в соцсетях активист Эдил Байсалов поделился основными вопросами общественности к президенту.

Так, например, Динара Аляева коснулась проблемы отсутствия оборудования для лучевой терапии, доступа родителей к детям в интенсивной терапии.

Эмиль Шукуров говорил о назревающей в республике экологической катастрофе.

Айнура Усупбекова подняла тему реформы судебной системы и правоохранительных органов.

Назгуль Турдубекова говорила о росте количества детей, имеющих одного-двух родителей, в интернатах.

Кадыр Маликов – об усилении интернет-влияния имамов из Персидского залива, сращивании криминалитета, политики и религиозных деятелей, об отсутствии центров повышения исламской культуры.

Чолпон Джакупова затронула тему судебной системы.

Азиза Абдирасулова – о пытках в МВД, ГКНБ, использовании срочников в службе ГСИН.

Нурбек Токтакунов – о том, что власть президента доминирует в государстве. Нужна система противодействия.

Татту Мамбеталиева – о тяжелом состоянии государственной службы, уборщицах и охранниках в тендерных комиссиях.

Были подняты и другие вопросы. Например, участники акцентировали внимание на проблематике межрегиональной и межрелигиозной розни, миграции и политзаключенных.