Женщина продала чужую машину и загремела в СИЗО

В июле текущего года в органы внутренних дел обратился гражданин с заявлением о принятии мер в отношении женщины, совершившей противоправные действия. В мае месяце 2018 года указываемая женщина путем обмана взяла в аренду автомашину марки "Subaru impreza", после чего продала третьему лицу за 2 500 долларов США.

Завладев денежными средствами, подозреваемая скрылась. На основании собранных материалов, следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.166 "Мошенничество" УК КР.

Принятыми мерами сотрудниками СКМ УВД Октябрьского района при проведении

оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана гражданка Ж.к.Ж., 1985 года рождения.

Сотрудниками милиции проверяется ее причастность к другим аналогичным

преступлениям. В отношении Ж.к.Ж. судом избрана мера пресечения в виде

заключения под стражу сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО-1. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.