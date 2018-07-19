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"Вечерка" выражает соболезнования по поводу кончины Исмаила Мамытова

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- Виктория Григоренко
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"В Бишкеке скоропостижно скончался наш ведущий радио и журналист информационного агентства Исмаил Мамытов, - сообщил Sputnik.kg. - Он умер сегодня в больнице в результате непродолжительной болезни. Исмаилу было всего 25 лет.

В Sputnik Кыргызстан он работал с 2016 года. Параллельно преподавал в Юридической академии, занимался спортом. Работал ведущим на радио "Санжыра" и в телерадиокомпании "Манас жанырыгы".

Неделю назад Исмаил сыграл свадьбу. Коллеги знали его как исключительно порядочного, отзывчивого, целеустремленного человека", - говорится в информации редакции.

"Вечерка" выражает искренние соболезнования редакции Sputnik.kg, близким и родным журналиста.

Разделяем ваши боль и горечь утраты.

URL: https://www.vb.kg/372259
Теги:
СМИ, Кыргызстан
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