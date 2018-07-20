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На смерть Дениса Тена: "Нас пугают адом, а мы сами в нем живем...".

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- ВБ
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Прощание с молодым талантливым фигуристом Денисом Теном состоится 21 июля в 10:00 во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, сообщают казахские СМИ.

Денис Тен был ранен накануне днем в Алматы - он пытался помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Позже врачи сообщили, что Денис потерял очень много крови. Спасти его не смогли.

Денис Тен был одним из самых известных спортсменов Казахстана - бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель серебряной медали чемпионата мира - 2013, чемпион Азиатских игр, Универсиады, многократный чемпион Казахстана.

Вот, что о Денисе и обо всей ситуации в своем аккаунте на Facebook написала журналист Данара Курманова:

"Я знаю, что пора остановиться, перестать писать, перестать плакать, но, Господи, что-то надломилось, сколько можно закрывать глаза на это дно? Нас пугают адом, а мы сами в нём живём. Мы сами его создали.

Когда я уезжала из Казахстана, меня сначала упрекали за то, что я не хочу приносить пользу Родине, а затем поносили на чём свет стоит за мою открытую позицию. Тогда я впервые сказала, что в Казахстане опасно воспитывать детей. Мои слова никому не понравились. Это было неприлично. Это было неудобно слышать и знать. Как журналист, я каждый день обрабатывала новости о преступлениях, и ещё тогда подумала, что нам не нужны внешние враги - мы поубиваем себя сами. Свёкор убил невестку. Девушек воруют, насилуют, и это называется замужеством. Всплеск педофилии. Отец мальчика, изнасилование которого засняли на видео, погиб от сердечного приступа. В Астане мрут женщины во время родов. В детских домах истязают детей. Что вы кричите о геноциде, блаженные? Он происходит сейчас и здесь...

А знаете, почему? Потому что ещё как педагог я видела, как растут наши дети. Глядя на сокурсников во время практики, я пришла к выводу, что мой ребёнок в нашу школу не пойдёт. Потому что я не смогу защитить его от всех. От распускающих руки воспитателей, тупых педиатров, от полицейских не смогу защитить. Да, мы живём в стране, где надо бояться полицейских, они или не успеют вовремя, или добьют, с медициной так же! Я не смогу защитить своего ребёнка от истеричных учителей и системы "заткнись и слушай". Наша школа не стимулирует детей к развитию, они часто выходят из её дверей бездуховными, ограниченными и злыми. Мы не можем их винить. Что они видели? Насилие в семье? Кондовую школу? Безразличных врачей, которым плевать на тебя? Безденежье? А ещё они видели, что можно быть честным бедным стариком, которого будут гонять как собаку за торговлю семечками, а можно как Жамалиев изуродовать человека - и выйти через год-два. Кто мог вырасти при такой системе ценностей? И виноват в этом не кто-то, а мы сами. Мы трусливы. Мы не защитили ни одного изнасилованного ребёнка, но испортили свадьбу девушке с бритой головой. Мы породили этот уродливый мир, где средь бела дня типичный ублюдок убил чистого, доброго, такого хорошего мальчика. Он просто боролся. Но как всегда у нас, он был один... И больше всего в этой ситуации мне жаль родителей Дениса. Вы поплачете и забудете, полиция найдёт козла отпущения, а они растили его, радовались успехам, вкладывали душу и любовь - а ради чего?...

Денис должен был представить песню She Won"t Be Mine (да, он ещё пел). А перед этим роковым событием посетил Москву - прошёл в финал конкурса Тимура Бекмамбетова на лучший киносценарий. А до этого подарил 156 билетов на ледовое шоу детям из детских деревень...

Мы потеряли чудо в человеческом обличье...".

URL: https://www.vb.kg/372262
Теги:
Казахстан, убийство, фигурное катание
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Комментарии
мэсний
20.07.2018, 10:54

дааа..так жаль ..и это письмо отражает реальную картину того что происходит практически везде на постсоветском пространстве..земля ему пухом..

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pok lian
20.07.2018, 12:26
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Комментариев: 92

Лучше бы НАН вместо белки постовых расставил в центре Алма-Аты..

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