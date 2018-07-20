Гуляли по Бишкеку. Пропавшие в Аламединском районе подростки найдены

Милиция нашла пропавших накануне 14-летних подростков. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

"В ходе поисков мальчики найдены и переданы родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу. Оказалось, что всё это время они гуляли по городу Бишкек, а затем находились у знакомого", - отметили в ГУВД.

В ведомстве напомнили, что накануне милицией была разослана ориентировка на пропавших Кубаныч уулу Медербека 2004 года рождения и Назарбаева Исламбек Жоомартовича 2004 года рождения.