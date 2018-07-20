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Гуляли по Бишкеку. Пропавшие в Аламединском районе подростки найдены

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- Виктория Григоренко
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Милиция нашла пропавших накануне 14-летних подростков. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

"В ходе поисков мальчики найдены и переданы родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу. Оказалось, что всё это время они гуляли по городу Бишкек, а затем находились у знакомого", - отметили в ГУВД.

В ведомстве напомнили, что накануне милицией была разослана ориентировка на пропавших Кубаныч уулу Медербека 2004 года рождения и Назарбаева Исламбек Жоомартовича 2004 года рождения.

URL: https://www.vb.kg/372263
Теги:
ГУВД, МВД, дети, Чуйская область, Кыргызстан
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Комментарии
мэсний
20.07.2018, 10:55

мальчишество...но сколько пришлось пережить их родителям за это время наверное им не понять..

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