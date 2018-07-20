Мишу нашли в Новопавловке - мальчик утонул

Как сообщили "Вечерке" в пресс-службе ГУВД Бишкека, сегодня утром было найдено тело Миши Пирматова - в БЧК в селе Новопавловке Сокулукского района Чуйской области.

Тело мальчика увидел пастух, он и обратился к волонтерам за помощью.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, следов насилия на теле ребенка нет. Тело будет направлено в морг, а потом передано родителям.

Редакция "Вечернего Бишкека" выражает глубочайшие соболезнования родителям Миши.