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Мишу нашли в Новопавловке - мальчик утонул

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- Виктория Григоренко
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Как сообщили "Вечерке" в пресс-службе ГУВД Бишкека, сегодня утром было найдено тело Миши Пирматова - в БЧК в селе Новопавловке Сокулукского района Чуйской области.

Тело мальчика увидел пастух, он и обратился к волонтерам за помощью.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, следов насилия на теле ребенка нет. Тело будет направлено в морг, а потом передано родителям.

Редакция "Вечернего Бишкека" выражает глубочайшие соболезнования родителям Миши.

URL: https://www.vb.kg/372265
Теги:
дети, Чуйская область, Кыргызстан
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Комментарии
Татьяна
20.07.2018, 12:37

Горе какое (((

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