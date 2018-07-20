Звезда "Первого учителя" Наталья Аринбасарова прибыла в Кыргызстан

Объединенную российскую авиационную базу ОДКБ "Кант" посетила делегация актеров и режиссёров театра и кино РФ, сообщает пресс-служба базы.

Визит деятелей искусства проходит в рамках Недели российского кино в Кыргызстане.

"Для гостей авиабазы была организована небольшая экскурсия, рассказаны основные моменты из повседневной жизни военнослужащих, показаны достопримечательности авиационной базы. Далее в клубе базы была организована встреча актеров с военными и членами их семей. Заслуженные деятели культуры РФ Наталья Аринбасарова, Сергей Пускепалис и Павел Шевандо рассказали о современном российском кино. Был показан художественный фильм "Со дна вершины", где главного героя – Алексей Царева – сыграл молодой актер Павел Шевандо. Фильм повествует о семнадцатилетнем лидере школы и подающем большие надежды чемпионе юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей – первый во всем. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но все меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы", - говорится в информации.

По окончании просмотра начальник штаба авиабазы подполковник Денис Сафонов поблагодарил гостей за яркую встречу и пожелал актерам творческих успехов.