Мелиса Турганбаева нет среди кандидатов на пост мэра

Кандидатура Мелиса Турганбаева даже не обсуждалась в Горкенеше. Об этом заявил "Вечерке" лидер коалиционного большинства Таалайбек Сагынов.

Он отметил, что желающих - около десятка фамилий, среди них и "основная" четверка кандидатов.

- Но вот имя Мелиса Турганбаева в этом контексте я слышу впервые. Даже в формате кулуарных обсуждений о нем не говорят, - отметил Сагынов.

Ранее в одном из отечественных СМИ появилась информация о том, что одним из главных претендентов на пост градоначальника Бишкека является экс-министр МВД Мелис Турганбаев.

Однако сами представители БГК пока называют лишь три фамилии - председателя БГК Алмаза Кененбаева, бывшего министра транспорта и дорога Аргынбека Малабаева и экс-председателя Горкенеша Азиза Суракматова.

Напомним, при формировании нового правительства после отставки Сапара Исакова сторонники Турганбаева начали активную информационную кампанию с главным посылом, что экс-глава МВД может и должен вернуться на пост министра ВД. И, дескать, его об этом чуть ли не просил новый министр Мухамметкалый Абулгазиев. Но, конечно, это оказались лишь фантазии если не Турганбаева, то его сторонников. Как, судя по всему, и в этот раз...