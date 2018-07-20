Судья межрайонного суда Бишкека Есеналиева освобождена от должности

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на основании предложения Совета судей Кыргызской Республики досрочно прекращены полномочия судьи межрайонного суда г.Бишкек Есеналиевой Гульжан Шаршенбековны, и она по собственному желанию освобождена от должности судьи местного суда Кыргызской Республики, осуществляющего судейские полномочия в названном суде.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее Дисциплинарная комиссия удовлетворила представление Генеральной прокуратуры КР и привлекла Есеналиеву к дисциплинарной ответственности в виде выговора.