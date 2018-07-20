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Судья межрайонного суда Бишкека Есеналиева освобождена от должности

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на основании предложения Совета судей Кыргызской Республики досрочно прекращены полномочия судьи межрайонного суда г.Бишкек Есеналиевой Гульжан Шаршенбековны, и она по собственному желанию освобождена от должности судьи местного суда Кыргызской Республики, осуществляющего судейские полномочия в названном суде.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее Дисциплинарная комиссия удовлетворила представление Генеральной прокуратуры КР и привлекла Есеналиеву к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

URL: https://www.vb.kg/372272
Теги:
президент, суд, судья, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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