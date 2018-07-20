В Кыргызстане станет чуть-чуть прохладнее. Но сначала - аномальная жара

В период с 21 по 23 июля по Кыргызстану сохранится сухая и жаркая погода. А среднесуточная температура воздуха ожидается на 4-6° выше многолетних значений. Об этом сообщили в МЧС.

"В Чуйской долине ночью 17-22°, днем 33-38°, в Таласской долине ночью 13-18°, днем 32-37°, в предгорных районах ночью 12-17°, днем 28-33°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью 20-25°, днем 35-40°, в предгорных районах ночью 16-21°, днем 33-38°, в Иссык-Кульской котловине ночью 14-19°, днем 25-30°, в зоне земледелия Нарынской области ночью 12-17°, днем 30-35°", - отметили в ведомстве.

При такой сухой, жаркой погоде рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур, напоминает МЧС.

"Переменная облачность начнется 24-25 июля. Дожди и грозы пройдут утром и днем на большей территории Иссык-Кульской, Нарынской областей. В Баткенской, Ошской, долинной зоне Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 24 июля в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с усилением до 15-20 м/с", - подчеркнули в МЧС.

Небольшое понижение температуры воздуха ожидается 26-27 июля.

В предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Чүйской, Таласской, Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей без осадков.