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В Кыргызстане нет вакцины от полиомиелита?

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- ВБ
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В газете "Вечерний Бишкек" опубликована заметка Надежды Хохловой "Корь есть. Вспышки нет". В ней Республиканский центр иммунопрофилактики настоятельно рекомендует родителям срочно и вовремя провести вакцинацию своих детей, т.к. у нас зафиксирован многократный рост заболеваемости корью.

Вместе с тем в республике нет в наличии вакцины от еще более грозной болезни - полиомиелита. Как утверждают работники Центра иммунопрофилактики, все дело в бюрократических проволочках, тормозящих подписание документов и сертификатов для завоза крайне важной вакцины.

Нам отказали в вакцинации трехмесячного малыша месяц назад, когда она должна была быть сделана по плану. В течение месяца мы не можем вакцинировать ребенка по той же причине - в республике нет вакцины!

Зачем призывать родителей не подвергать риску своего ребенка и делать прививки, когда государство не заинтересовано в своевременной вакцинации детей? А ведь, не дай Бог, если вспышка полиомиелита начнется также неожиданно и стремительно, как сейчас распространяется корь!

URL: https://www.vb.kg/372278
Теги:
вакцина, Кыргызстан, полиомиелит, Минздрав
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